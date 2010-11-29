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"SAVARONA" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ ANTALYA (A.A)

29 Kasım 2010 17:53

-"SAVARONA" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 29.11.2010 - Savarona Yatı'na yapılan fuhuş operasyonuyla ilgili Antalya Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 20 Aralıkta yapılacak. Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın 6'sı tutuklu 10 zanlı hakkındaki 50 sayfalık iddianamesi Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava açıldı. İlk duruşma 20 Aralıkta gerçekleştirilecek. Antalya Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekimde Muğla açıklarındaki Savarona Yatı'nda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklanmıştı.

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