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Dünya

"SARKOZY SEÇİMİ AÇIK FARKLA KAYBEDECEK"   PARİS (A.A)

25 Ağustos 2010 17:46

-"SARKOZY SEÇİMİ AÇIK FARKLA KAYBEDECEK"   PARİS (A.A) - 25.08.2010 - Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, gelecek seçimin ikinci turunu açık farkla kaybedeceği öngörüsünde bulundu.  Sofres'in yaptığı ankete göre Sarkozy'nin, Sosyalist Parti'den aday olması beklenen Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn karşısında ikinci turda hezimete uğraması sözkonusu.  Araştırma, ikinci turda Sarkozy'nin, oyların yüzde 41'ini, Strauss-Kahn'ın ise yüzde 59'unu alacağını gösteriyor. Ankete göre, Sosyalist Parti'nin, IMF Başkanı yerine Parti Genel Sekreteri Martine Aubry'yi aday göstermesi halinde de yine Sarkozy'nin yenilgisi kaçınılmaz olacak. Bu durumda Sarkozy'nin oyların yüzde 47'sini, Aubry'nin ise yüzde 53'ünü alması bekleniyor.

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