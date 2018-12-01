"Sarı yelekliler" Brüksel'de polis araçlarını ateşe verdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de akaryakıt zammını ve kötü hayat şartlarını protesto etmek için "Sarı yelekliler”in düzenlediği gösteride polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Yüzleri maskeli kişiler polise taş, havai fişek ve yol işaret levhalarını fırlatırken, polis göstericilere basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. Gösteri sırasında iki polis aracı da ateşe verildi.

Alman haber ajansı dpa muhabirinin verdiği bilgiye göre olay Avrupa Komisyonu binasının sadece birkaç yüz metre ilerisinde meydana geldi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Belçika polis sözcüsü 60 kişinin gözaltına alındığını, söz konusu kişilerin üzerinde maket bıçağı, sis bombası ve göz yaşartıcı bomba gibi tehlikeli maddelerin ele geçirildiğini söyledi.

Avrupa Birliği binalarının bulunduğu bölgede düzenlenen gösterinin sabah 10:30 sularında barışçıl bir biçimde başladığı kaydediliyor. Polisin verdiği rakamlara göre yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösteride kalabalığın polis kordonu altında bulunan resmi binalara yaklaşmaya çalıştığı ve başkentte trafiğin üç saat boyunca felç olduğu ifade ediliyor.

Belçika Başbakanı Charles Michel de Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla güvenlik güçlerine destek vererek faillerin cezalandırılacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Jan Jambon ise, "Vatandaşı ve toplumu korumak için her gün işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan polise akıl almaz bir şiddet. Rezillik" ifadelerini kullandı.

Fransa’da Kasım ayının ortasından bu yana akaryakıt zamlarını ve hükümetin reform politikalarını protesto etmek için sarı yelek giyen göstericiler tarafından protesto gösterileri düzenleniyor. Fransa'da sürücülerin reflektörlü sarı yelekleri araçlarında bulundurması zorunlu.

AFP,dpa/EC,DÇÜ

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