-"SARI DENİZ ISINIYOR" SEUL (A.A) - 03.08.2010 - Kuzey Kore ordusu, tartışmalı deniz sınırı yakınında bu hafta deniz tatbikatı yapmayı planlayan Güney Kore'ye misilleme tehdidinde bulundu. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ordunun, "deniz tatbikatını güçlü fiziksel darbeyle yok edeceğini" duyurdu. KCNA'nın haberinde, ordunun ayrıca sivil gemilerine, deniz sınırı yakınındaki bölgelerden uzak durma uyarısında bulunduğu belirtildi. Güney Kore, geçen Mart ayında donanma gemisinin batırılmasına karşılık Sarı Deniz'de perşembe günü 5 günlük tatbikat yapmayı planlıyor. Geminin batırılmasından Kuzey Kore sorumlu tutulmuştu.