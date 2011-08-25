-"Santral 5 metrelik dalgaya dayanabilir" ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Japonya'da yaklaşık 6 ay önce meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide büyük hasar gören Fukuşima nükleer santralini işleten Tokyo Elektrik Şirketinin (Tepco), olası bir tsunamide tesisin dayanıksız olduğunu bildiği ortaya çıktı. Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu (NISA), Tepco'nun, deprem felaketinden sadece dört gün önce, nükleer santrali 10 metrelik tsunami dalgalarının vurabileceğini, ancak tesisin sadece 5 metreye kadar dalgalara dayanabileceğini rapor ettiğini bildirdi. Kurumun Tepco'ya, büyük tsunami dalgalarına karşı önlem almasını tavsiye ettiği belirtildi. 11 Mart'ta 9 büyüklüğündeki depremin ardından 15 metre yüksekliğindeki tsunami dalgalarının vurduğu Fukuşima santralinde halen tamamen kontrol sağlanmış değil.