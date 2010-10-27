-"ŞANTAJ" SORUŞTURMASINDA BİR GRUP ASKER DAHA ADLİYEYE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir grup askeri personel, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Merkez Komutanlığına ait sivil bir araçla adliyeye ulaştırılan askeri personelin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ifade vermesi bekleniyor. Aynı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde bir grup askeri personel adliyeye getirilmişti.