-"ŞANTAJ VE ASKERİ CASUSLUK" SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça sorgulanan 16 muvazzaf askerden 13'ü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Merkez Komutanlığına ait sivil bir araçla sabah saatlerinde ve öğleden sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen biri sivil, l5'i muvazzaf asker 16 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in de aralarında bulunduğu savcılarca sorgulandı. Sorgulanan şüphelilerden 13 muvazzaf asker, ''suç örgütü üyeliği'', ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etmek, tahrip etmek ve bunlar üzerinde sahtecilik yapmak'', ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek'' ve ''gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Sivil memur bir kadın ile iki muvazzaf asker serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, dört muvazzaf asker ile emekli Albay İbrahim S, dört TÜBİTAK uzmanı ve Savunma Bakanlığı Sanayii Müşteşarlığında Daire Başkanı olduğu belirtilen Ahmet Lütfi V'nin de yarın Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilerek sorgulanacağı, şüpheli üç muvazzaf askerle ilgili ise yurt dışında görevde oldukları için gözaltı işleminin yapılamadığı belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne dün getirilen altı muvazzaf askerden ikisi savcılıktan, dördü de İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesinden serbest bırakılmıştı.