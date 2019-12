-"ŞANTAJ OPERASYONU"NDA 35 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 9 ilde başlatılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği arama kararı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında askerlerin, Savunma Sanayii Müsteşarlığında çalışan bir üst düzey görevli ile bir TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu 15 kişiye ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında, Antalya'da 1 kişi gözaltına alınırken, İzmir'de ise bir askerin evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Kocaeli'de ise, çoğunluğu askerlere ait yaklaşık 30 farklı adreste arama yapıldığı öğrenildi. Arama yapılan ev ve iş yerlerinde bulunan bazı dokümanlar ile CD ve bilgisayarlara el konuldu. Aralarında asker ve TÜBİTAK personelinin de bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınabileceği öğrenildi. Evlerinde arama yapılan askerlerin Donanma Komutanlığına götürüldükleri bilgisi alındı. -9 İLDE 35 GÖZALTI- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan karar üzerine, 9 ilde askeri birliklerin de aralarında bulunduğu 49 adreste arama yapıldı. Operasyon kapsamında emekli albay İ.S'nin de aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alınırken, haklarında 'zorla getirilme' kararı verilen Tuğamiraller Şafak Yürekli ile Fahri Can Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin ifade vermeleri için 8 Kasım 2010'dan itibaren Merkez Komutanlığı görevlilerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilmelerinin istendiği öğrenildi. Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında askerlerin, Savunma Sanayii Müsteşarlığında çalışan bir üst düzey görevli ile bir TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu 15 kişiye ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınanların 3'ünün asker, 3'ünün sivil olduğu, ayrıca 2 asker hakkında daha yakalama kararı bulunduğu bildirildi. Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Erdek Mayın Filo Komutanlığında görevli açık kimliği verilmeyen bir binbaşının evinde ve karargahtaki odasında da arama yapıldı. Güvenlik güçlerinin binbaşının evinde ve çalışma odasındaki aramalarının devam ettiği bildirildi. -TÜBİTAK: 4 PERSONELİN ÇALIŞMA ALANLARINDA ARAMA YAPILDI- TÜBİTAK Başkanlığından yapılan açıklamada, kurumda görev yapan 4 personele ilişkin olarak mahkeme kararıyla personelin çalışma alanlarında arama yapıldığı bildirilerek, ''TÜBİTAK'ın her düzey personeliyle 278 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirme misyonuyla hareket etmekte olduğu ve Kurumun yargı kararları çerçevesinde gerekeni yapacağından kuşku duyulmaması gerektiği'' belirtildi. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kurumumuzda görev yapan 4 personele ilişkin olarak mahkeme kararı ile personelin çalışma alanlarında arama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu her düzey personeli ile 278 sayılı Kanun ile kendisine verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirme misyonu ile hareket etmekte olup, Kurumumuzun yargı kararları çerçevesinde gerekeni yapacağından kuşku duyulmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''