"Şam'sız olmaz"



Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye hükümetiyle birlikte koordine edilmediği sürece hava saldırılarının IŞİD'e karşı başarılı olamayacağını söyledi. New York'ta BM Genel Kurulu'nda konuşan Muallim, Rus uçaklarının Suriye'deki hedefleri bombalamaya başlama kararının Suriye hükümetinin isteği üzerine alındığını belirterek, Rus operasyonlarının, Suriye'nin terörle mücadele çabalarını desteklediği için başarılı olduğunu savundu.

Velid Muallim, terörizme karşı sadece havadan savaşılamayacağını belirterek, daha önceki tüm operasyonların sadece terörün yayılmasına yol açtığını kaydetti. Muallim, Suriye'de teröre karşı savaşan tek gerçek gücün Suriye ordusu olduğunu belirterek, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı savaşının başarısızlığa mahkum olduğunu savundu.

"Çalışma gruplarına katılacağız"

Suriye Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetinin Cenevre'deki üçüncü tur görüşmelere hazırlık için oluşturulan BM öncülüğündeki çalışma gruplarına da katılacağını açıkladı. Bu çalışma gruplarının bağlayıcı olmadığını ve beyin fırtınası özelliği taşıdığını belirten Muallim, "Suriye halkı sokaklarda güvende değilken onlardan sandığa gitmelerini nasıl isteyebiliriz ki?" diye konuştu. Velid Muallim, Suriye hükümetinin bir yandan teröre karşı savaşırken seçimler ya da anayasa için gerekli demokratik önlemleri hayata geçiremeyeceğine de dikkat çekti.

İkili görüşme trafiği

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paris'te bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız diplomatik kaynakları, görüşmede Suriye'de atılması gereken adımlar konusundaki görüş ayrılıklarının giderilmesine çalışıldığını belirtti. Putin'in bu görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir saat görüştüğü kaydedildi. Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleri Ukrayna krizini görüşmek üzere Paris'te biraraya gelmişti.