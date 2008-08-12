"Şampiyonluk lafı etmemiz çok zor"

Tempo24-



Trabzonspor Kulübü Başkanı Şener, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısındaki yazısında, takımın yeni dönemde layık olduğu yere taşınması adına transfer sürecinde son derece ciddi bir çalışma temposu içerisine girdiklerini belirtti.



Gelinen noktada hazırlık kamplarının kendilerine verdiği mesajların bu çalışmaların yerinde olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Şener, ''Transferlerimizden memnunuz. Ancak bu sezon tüm takımlar zirve adına iyi kadrolar oluşturdular. Bizim şu an itibariyle şampiyonluk lafını etmemiz için daha çok erken'' dedi.



Trabzonspor'un elbette kurulduğu günden bu yana şampiyonluğa oynayan, bunu hedefleyen bir takım olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti ''Ama biz yeni bir takım kurduk. Öncelikli olarak yarışmacı bir takım haline gelmek ve Avrupa Kupaları'na katılmak istiyoruz. Elbette şampiyon olursak kupayı geri vermeyiz, hemen müzemize koyarız, ama bu hedef bir süreç işidir. Şampiyonluktan konuşurken hep birlikte tedbirli davranmalıyız. Ligin ilerleyen haftalarında belki bu doğrultudaki fikirlerimizi somutlaştırabiliriz.''



Kulüp olarak oluşturdukları takımın ekonomik maliyetinin altından kalkacak düzeyde olduklarını kaydeden Şener, ''Bu konuda sizlerin desteği de bize güç veriyor. Bir çok işadamı kulübümüze katkı yapmak adına çaba sarf ediyor. Arkamızda bu büyük desteği hissediyoruz. Kaybolan umutlarımızın yeniden yeşerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kulüp olarak reytingimiz yükseldi. Ürün ve kombine satışlarımız istediğimiz seviyede gidiyor. İnşallah lige iyi bir başlangıç yaparız ve saha sonuçlarıyla umduğumuz yerlere geliriz'' diye konuştu.



Futbol otoritelerinin oluşturdukları takımın kalitesini kabul ettiğini kaydeden Şener, şöyle konuştu: ''Artık milli takımlarda eskisi gibi sadece tek tük oyuncumuz olmayacak. Hem yerli, hem de yabancı oyuncularımız ülke takımlarında forma giyecek. Ligin yanında gerek ekonomik gerek sonuçsal açıdan bize katkı sağlayacak kupayı da düşünüyoruz. Yani kısacası önümüzde uzun bir maraton var. Bu uzun maratonu koşacak geniş bir kadro oluşturduk. İkinci takımımızı da hayata geçirdik. Böylelikle sağlıklı bir yapılanmayla üretken kimliğimizi tekrar kazanmalıyız. Trabzonspor, sizlerin de desteğiyle bir çok alanda tekrar eski ağırlığını hissettirecek ve sevenlerinin yüzünü güldürecektir.''

