"Şampiyonluğu istiyoruz"

Yeni transfer Cale, Futbol Federasyonu'nun aylık resmi yayın organı Tam Saha dergisinin Ağustos sayısında yer alan röportajında, ''Gördüğüm kadarıyla Trabzonspor bu sezon kurulan yeni ekip ve oldukça kuvvetli. Bu nedenle 24 yıllık büyük beklentiyi karşılayacağımızı düşünüyorum'' dedi.





Bordo-mavili takımın uzun yıllardır şampiyon olamamasının üzerinde bir baskı oluşturmayacağını ifade eden Cale, eski takımı Dinamo Zagreb'den bu çeşit baskılara alışık olduğunu vurguladı.





Kariyerinin yükselişe geçeceğini düşündüğünü belirten Cale, ''Daha zorlu bir lige geldim ve zorluk derecesi daha yüksek maçlara çıkacağım. Bu da kendimi geliştirmem anlamında iyi bir fırsat. Bu aşamadan sonra, Hırvatistan Milli Takımı'na çağrılmak ve Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak öncelikli hedeflerim olacak'' dedi.





Saha içinde kendisini, ''İlk görevinin savunma yapmak olduğunu bilen ama fırsat buldukça da ileri çıkan bir defansif sol kenar oyuncusu'' olarak tanımlayan Hırvat futbolcu, ''Teknik direktörümüz Ersun Yanal da bize verdiği taktiklerde rakibe ileride baskı yapmayı ön plana çıkartıyor. Bu da demektir ki beni ileride oldukça fazla görebileceksiniz'' dedi.





VUGRİNEC'İ ARADIM

Cale, Trabzonspor'un teklifi kendisine ulaştığında ilk olarak bordo-mavili kulübün eski futbolcusu Vugrinec'e telefon etmek olduğunu söyledi.





Cale, ''Bana Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve şehirde futbola ilginin çok yüksek olduğunu söyledi. Zaten kariyerimde yeni bir sayfa açmak için gelmeye istekliydim ama onun sözleri de bana yol gösterdi. Bence artık yeni bir arenada kendimi gösterme zamanı gelmişti. Trabzonspor'un teklifi de öyle bir zamanda geldi. Şimdi burada kendimi kanıtlamak ve iyi bir performans sergilemek amacındayım. Dinamo Zagreb'den ayrılmak için çok uzun düşünmedim. Akıl danıştığım kişiler de oldu. Şimdi Türkiye'de ve yeni takımımda olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimi kısaltmam için bana epeyce yardımcı oluyor'' dedi.





''TÜRKİYE MAÇINDAN SONRA AĞLAMAKLI OLDUM''

Hırvat futbolcu, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin, Türkiye karşısında aldığı mağlubiyetten sonra ağlamaklı olduğunu ifade ederek, ''Benim için berbat bir deneyim oldu. Maç bitiminde ağlamaklı oldum. Karşılaşmadan sonra takımın oteline gidip arkadaşlarımı teselli etmek istedim ama 5-10 dakikadan fazla dayanamadım. Çok kötü durumdaydılar. Başka bir yandan bakarsak da futbolu sevmemizin nedeni bu. Ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz. Milli takım için gerçekten üzüldüm. Çünkü eğer Türkiye'yi geçebilselerdi şampiyonluğa kadar gidebilirlerdi'' diye konuştu.





Cale, Zinedine Zidane'a büyük bir hayranlığı olduğunu, Roberto Carlos ve Zambrotta'nın da beğendiği oyuncular arasında yer aldığını ifade etti. Hırvat futbolcu son olarak, en büyük hedefinin İspanya Ligi'nde ve Real Madrid'de oynamak olduğunu sözlerine ekledi.