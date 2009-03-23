"Şampiyon olabiliriz"



Arsenal’in Fransız çalıştırıcısı, biraz deli olduğunu söylerken hala Şampiyonluğu hedeflediğini belirtti.



Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, takımının bahisçileri yanıltıp sürpriz bir şekilde Premier Lig’de şampiyon olması için çalışıyor. Dün Newcastle United’ı 3-1 yenen Wenger’in öğrencileri, Fransız teknik adama şampiyonluğu yeniden hatırlattı.



The Times’a konuşan Wenger, “Hala ümidim var çünkü ben biraz çılgınım. Aslında şampiyon olmamız zor görünüyor ancak şansımızın ne olduğu hiç önemli değil. Zirvedeki takımlara yaklaşmak için elimizden geleni yapacağız. Manchester United’ın şampiyon olabilecek kalitesi var ancak Liverpool’a yenilerek büyük bir moral bozukluğu yaşadılar ve bunu telafi etmek de zor olacaktır” dedi.



Dünkü maçın ardından Patrick Viera ile karşılaştırdığı Abou Diaby’nin performansına övgüler yağdıran Wenger, takımındaki yükselen grafikten oldukça memnun.



Wenger sözlerini şöyle noktaladı: “Çalıştığınız bir şeyin gerçekleşmesini görmek kadar güzeli yoktur. Böyle genç bir takımınız olduğunda gelecekten de ümitli oluyorsunuz. Diaby’nin Vieira ile benzerlikleri var ve şu anda hala gelişim aşamasında. Henüz 22 yaşında ancak Patrick ile aynı fiziğe sahip. Henüz Patrick’in olduğu yere gelmesi için çok yolu var ancak o, Diaby için iyi bir model”