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Dünya

"Şam Arap Birliği protokolünü kabul etmedi" ŞAM (A.A)

25 Kasım 2011 17:57

-"Şam Arap Birliği protokolünü kabul etmedi" ŞAM (A.A) - 25.11.2011 - Suriye devlet televizyonu, Şam yönetiminin Arap Birliği protokolünü kabul etmediğini duyurdu. Arap Birliği'nin, Suriye'ye gözlemci gönderme konusunda Şam yönetimine tanıdığı sürenin sona erdiğini belirtirken, Suriye devlet televizyonu da, Şam'ın protokolü kabul etmediğini kaydetti. Arap Birliği ile Suriye yönetimi arasında daha önce krizi çözmek konusunda görüşmeler yapılmış ve ülkeye gözlemci gönderme konusunda Arap Birliği ile Suriye arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, önceki günlerde Şam'da düzenlediği basın toplantısında protokol metninde kabul edemeyecekleri maddeler olduğunu ve bu maddelerle ilgili Arap Birliği'nden bazı taleplerde bulunduklarını söylemişti. Arap Birliği ise, bu taleplerin protokolün özüne dokunduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini duyurmuştu. Öte yandan Suriyeli aktivistler, bugün Cuma namazı sonrasında yapılan gösterilerde ölü sayısının 13'e yükseldiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

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