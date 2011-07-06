-"ŞALİT'İ BİR TEK ERDOĞAN KURTARIR" TEL AVİV (A.A) - 06.07.2011 - Türkiye ile İsrail arasında gerginliğin giderilmesine yönelik iki taraf üst düzey yetkilileri arasında karşılıklı mesaj ve toplantılar sürerken, Gazze'ye kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in kurtarılması için babasından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup ilettiği ortaya çıkan Türkiye kökenli İsrailli İşadamı, turizmci Eliko Halit Dönmez, "Şalit'i kurtarabilecek tek kişi Başbakan Erdoğandır" dedi. Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şalit'in kaçırıldığı 5 yıllık süre zarfında arabuluculuğa soyunan ne Mısır'ın ne de Almanlar'ın çabalarının bir sonuç verdiğini hatırlattı. Ortadoğu bölgesinde esen Arap Baharı rüzgarlarının, Türkiye'nin bölgedeki gücünü günden güne arttırdığını ve bölgedeki lider konumunu sağlamlaştırdığını söyleyen Dönmez şunları söyledi: "Şalit'in babası Noam'ın mektubunun iletildiği günden bu yana yaklaşık bir yıl geçti. O günden bu yana gelişmelere iyi bakmak lazım... O dönemde Mısır, Almanlar arabuluculuk çabalarının içindeydi. Mısır şimdi kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor. Almanların çabaları başarısız oldu. Türkiye, model ülke olmanın da ötesinde Ortadoğu bölgesinde lider konumunu sağlamlaştıran tek ülkedir. Hamas'ın üzerinde de etkin olabilecek tek güç Başbakan Erdoğan'dır." -"İSRAİL'İN KRALI OLUR"- Filistinli 3 ayrı örgütün bir sınır operasyonu ile Gazze'ye kaçırdığı ve Hamas'ın Filistinli siyasi tutukluların serbest bırakılması pazarlıklarında anahtar koz olarak kullandığı İsrailli asker Gilad Şalit'in İsrail'in "sembolü", "ulusal davası" haline geldiğini vurgulayan Eliko Halit Dönmez, "Bence böyle bir davayı çözen İsrail'in ulusal kahramanı haline gelir. Başbakan Erdoğan Şalit'i geri getirebilirse İsrail'in Kralı olur" diye konuştu. Dönmez, şöyle devam etti: "Başbakan Erdoğan bu arabuluculuğa girdiği takdirde ki Erdoğan'ın bu konuda elinden geleni yapacağına eminim, bence Hamas da bir tutuklu takası anlaşmasında önceki tavırlarına göre daha ılımlı yaklaşır. İsrail'in de bu takdirde, Hamas'ın taleplerine karşı daha esnek davranabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin bu takas anlaşmasında devreye girmesi bile, en azından sorunun çözümü konusunda baştan yüzde 50 mesafe katedilmesi anlamına gelir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun politikasını gözönüne alacak olursak, Şalit konusu bu siyasetin de bir parçası olabilir." Dönmez, Başbakan Erdoğan'ın insani konulara yaklaşımını da bildiğini ifade ederek, "En azından burada da bir insani durum söz konusu" ifadelerini kullandı. -BAŞBAKAN'A NASIL ULAŞILDI?- Eliko Halit Dönmez, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Şalit'in babası Noam Şalit'in oğluyla ilgili mektubunun nasıl ulaştırıldığıyla ilgili bir soru üzerine de geçen yıl İsrail ordusunun operasyon düzenleyip 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara olayından hemen 2 gün sonra, Filistinliler'le barış için çaba gösteren haham Menahem Froman'la birlikte, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya gittiklerini anlattı. Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerinde o dönem yaşanan gerginliğe rağmen kendilerini çok iyi karşıladığını ve büyük bir misaperverlik gösterdiğini kaydeden Dönmez, bu görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığını, iki ülke ilişkilerinin düzeltilmesine yönelik mesajlar aktardıklarını, yanı sıra Türkiye'nin İsrail-Suriye; El Fetih ile Hamas arasında arabuluculuk yapabilecek tek ülke olduğunun dile getirdiklerini anlattı. Bu bağlamda Şalit konusunun da konuşulduğunu dile getiren Dönmez, "Başbakan Erdoğan'a Şalit konusunda da tek siz yardımcı olabilirsiniz dedik" ifadelerini kullandı. İsrailli Türk işadamı Dönmez, "sizin bu mesajları ileteceğinizden İsrailli yetkililerin haberi var mıydı" sorusuna ise "Tabi... Herkesin" dedi; ancak daha fazla ayrıntıya girmek istemediğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan'a, "Türkiye, Gilad Şalit konusunda devreye girer ve yardımcı olursa, iki ülke ilişkileri düzelmekle kalmaz; aynı zamanda bu Türkiye'nin ileride Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi çabalarında da arabuluculuğunu getirir" dediklerini ifade eden Dönmez, Başbakan'ın ise kendilerine "Bunun olabilmesi için İsrail'in önce Mavi Marmara'da öldürülenler için özür ve tazminat talebini kabul etmesi; Gazze'ye de ablukayı kaldırması gerekir" dediğini, ayrıca İsrail halkı ile hiçbir sorununun olmadığını anlattığını, "Sorun, İsrail'i yönetenlerle" dediğini de kaydetti. -"OĞLUM İÇİN SON ŞANS"- Dönmez'in verdiği bilgiye göre, İsrail'e dönüşlerinden sonra Şalit'in babası Noam Şalit, kendisini arayıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşma konusunda yardımını istedi. "Başka hiçbir yerden umudum kalmadı. Oğlum için son şansım Erdoğan" ifadeleriyle, Erdoğan'a yazdığı mektubu kendisine verdiğini belirten Dönmez, "Ben de Türkiye'deki, Başbakan'a yakın arkadaşlarım vasıtasıyla mektubu aktardım. Mektubunda Noam Şalit, oğlu için arabuluculuk yapmasını rica ediyor ve ayrıca Erdoğan'la bir görüşme de talep ediyordu. Ama bildiğim kadarıyla Başbakan'ın yoğunluğu, Ortadoğu'daki son gelişmeler, bu buluşmanın şimdiye kadar gerçekleşmesine imkan vermedi. Umarım, son olumlu gelişmeler ışığında bu buluşma da gerçekleşir" dedi.