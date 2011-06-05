-"SALİH YAKINDA ÜLKESİNE DÖNECEK" SANA (A.A) - 05.06.2011 - Başkanlık sarayına yapılan saldırıda yaralanan ve dün tedavi için Suudi Arabistan'a giden Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in, ''günler içinde'' ülkesine döneceği belirtildi. İktidar partisinin yetkilisi Tarık El Şami Reuters'a yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı günler içinde Sana'ya dönecek" dedi. Bu arada Yemen ordusu, başkanlık sarayına cuma günü yapılan, 7 kişinin öldüğü saldırıdan El Kaide'yi sorumlu tuttu. -KRAL ABDULLAH'IN EKİBİ İLGİLENİYOR Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in tedavisi için Yemen'e gönderdiği özel sağlık ekibinin, Salih'i Suudi Arabistan'a getirdiği bildirildi. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın verdiği habere göre, Salih'in cuma günü Devlet Başkanlığı Sarayına düzenlenen saldırıda yaralanması üzerine Kral Abdullah, özel bir sağlık ekibini Yemen'e gönderdi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerin ardından Salih'e, kendisi ve beraberindeki yakınlarını tedavi için Riyad'a götürme teklifinde bulundu. Salih'in, bu teklife sıcak bakmasının ardından özel bir uçakla Suudi Arabistan'a getirildiği belirtildi. Salih ve beraberinde gelenlerin sağlık kontrollerinin Suudi Arabistan'da yapılacağını, ayrıca durumları aciliyet arz eden başkalarının da Suudi Arabistan'a gelebileceğini bildiren SPA, Suudi hükümetinden üst düzeydeki bir yetkilinin, Salih ve beraberindekilerin getirilmesiyle ilgili olarak Yemen'deki tüm tarafların bilgilendirildiği sözlerini aktardı. -DEVLET BAŞKANLIĞI SARAYINA SALDIRI Yemen'in ikinci büyük kentinde silahlı bir grubun Devlet Başkanlığı Sarayı'na saldırdığı, binayı ele geçirmeyi amaçlayan saldırganların 4 askeri öldürdüğü bildirildi. Askeri yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırganların da biri öldürüldü. Görgü tanıkları, saldırıyı onlarca kişinin düzenlediğini belirtti. Çatışmada çok sayıda da yaralı olduğu kaydedildi. El Cezire televizyonu da kentte şiddetli çatışmaların olduğunu duyurdu. Öte yandan Yemen hükümet kaynakları, Devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in Suudi Arabistan'a gitmesine karşın, oğulları ve yeğenleri dahil önemli komutanların ülkede kaldığını belirtti. Salih'in en büyük oğlu Ahmet, Cumhuriyet Muhafızları'nın komutanı ve ülkenin güvenlik ve istihbarat birimlerinin başında bulunuyor.