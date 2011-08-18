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Dünya

"Saldırı Mısır topraklarından yapılmadı"  KAHİRE (A.A)

18 Ağustos 2011 20:03

-"Saldırı Mısır topraklarından yapılmadı"  KAHİRE (A.A) - 18.08.2011 - Mısır'ın Güney Sina Bölge Valisi Halid Fuda, İsrail'in güneyinde iki ayrı otobüse düzenlenen saldırının Mısır topraklarından yapılmadığını söyledi.  Mısır devlet televizyonu ERTU 1'e konuşan Fuda, İsrail'in güneyinde Mısır sınırına yakın bir bölgede iki ayrı otobüsü hedef alan saldırının, Mısır'a ait Kuzey Sina topraklarından yapılmadığını, bu yöndeki iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu ifade etti.  İsminin açıklanmaması kaydıyla yarı resmi El Ahram gazetesine konuşan bir askeri yetkili de söz konusu saldırıların Mısır topraklarından yapıldığına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı. Mısır, geçen hafta Kuzey Sina'daki El Kaide tehdidine karşı İsrail ile mutabakata vararak bölgeye 2 bin kadar asker ve zırhlı araç yerleştirmişti. İsrailli savunma yetkilileri, saldırıların Mısır tarafından gelen bazı kişilerce düzenlendiğini tahmin ettikleri belirtilmişti.

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