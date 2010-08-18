-"SALDIRGAN İSRAİL İSTİHBARATINA ÇALIŞTI" İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 18.08.2010 - Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine dün akşam girerek rehin alma girişiminde bulunan Filistinli'nin geçmişte İsrail istihbaratına çalıştığı öne sürüldü. Filistinli eylemci Nedim Encaz'ın avukatlarından Avital Horev, İsrail devlet radyosuna yaptığı açıklamada, "Müvekkilimi dün gece hastane yatağında gördüm. 1990'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında Filistinlilerin saldırılarını ve böylece birçok İsrailli sivil ve askerin ölümünü engelledi. Ama onun koruma istediği Şin Bet (İsrail iç istihbarat servisi), sorumluluklarını yerine getirmiyor" diye konuştu. Filistin yönetiminin Nedim Encaz hakkında ölüm kararı imzaladığını savunan avukat, müvekkilinin "İsrail'de çalışamadığı için" hırsızlıktan aldığı hapis cezasını çektikten sonra üç hafta önce serbest bırakıldığını anlattı. İsrail devlet radyosu, Şin Bet ve polisin Nedim Encaz'ı İsrail'de yasa dışı yollardan yaşayan bir kişi olarak gördüğünü bildirdi. Türkiye Büyükelçiliğinde rehin alma girişiminde bulunan saldırganı tanıyan Şafi Abuani adlı bir avukat, akli melekeleri yerinde olmayan bu kişinin Ankara'dan siyasi sığınma istemek için elçiliğe girdiğini söylemişti. Abuani, bu kişinin Şin Bet ve Filistin güvenlik servisleri tarafından arandığını söylediğini belirtmişti.