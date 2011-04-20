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"SAKIZDAN ZEHİRLENDİKLERİ İDDİASI" KONYA (A.A)

20 Nisan 2011 22:58

-"SAKIZDAN ZEHİRLENDİKLERİ İDDİASI" KONYA (A.A) - 20.04.2011 - Konya'da bir ilköğretim okulunda 16 öğrencinin, çiğnedikleri sakızdan zehirlendiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesindeki bir ilköğretim okulunda eğitim gören 16 öğrenci, aldıkları sakızları çiğnedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Söz konusu okulda okuyan 3 çocuğunun da zehirlendiğini ifade eden baba Cemal Karaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın nasıl olduğunu bilmediğini, üç çocuğunun da hastanede midelerinin yıkandığını belirtti. Bazı öğrencilerin taburcu edildiğini, bazılarının tedavisinin halen sürdüğünü ifade eden Karaslan, 16 öğrencinin çiğnedikleri sakızdan zehirlenip hastanelik olduğunu ileri sürdü. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise bir öğrencinin dışarıdan aldığı sakızı okulda arkadaşlarına dağıttığını öğrendiklerini, bu sakızları çiğneyen 16 öğrencinin de hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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