-"SAKİNE YARIN ASILARAK İDAM EDİLECEK" BERLİN (A.A) - 02.11.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammedi Aştiyani'nin uluslararası toplumun tepkisine neden olan cezası yerine, yarın cinayet suçundan asılarak idam edileceği iddia edildi. Almanya merkezli Recme Karşı Uluslararası Komite'nin internet sitesinde, "Tahran'daki yetkililer, Sakine Muhammedi Aştiyani'nin infazı için Tebriz hapishanesine izin verdi" denildi. Sitede, Aştiyani'nin "3 Kasım Çarşamba günü idam edileceği bildirildi" ifadesine de yer verildi. İranlı yetkililer ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. 2 çocuk annesi Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı. Kocasını öldürmekle de suçlanan Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da, 31 Temmuzda Aştiyani'ye mülteci statüsü verebileceğini duyurmuş, ancak İran bunu reddetmişti.