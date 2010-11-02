T24 LogoT24 Logo
Dünya

"SAKİNE YARIN ASILARAK İDAM EDİLECEK" BERLİN (A.A)

02 Kasım 2010 21:18

-"SAKİNE YARIN ASILARAK İDAM EDİLECEK" BERLİN (A.A) - 02.11.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammedi Aştiyani'nin uluslararası toplumun tepkisine neden olan cezası yerine, yarın cinayet suçundan asılarak idam edileceği iddia edildi.  Almanya merkezli Recme Karşı Uluslararası Komite'nin internet sitesinde, "Tahran'daki yetkililer, Sakine Muhammedi Aştiyani'nin infazı için Tebriz hapishanesine izin verdi" denildi. Sitede, Aştiyani'nin "3 Kasım Çarşamba günü idam edileceği bildirildi" ifadesine de yer verildi.  İranlı yetkililer ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. 2 çocuk annesi Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.  Kocasını öldürmekle de suçlanan Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da, 31 Temmuzda Aştiyani'ye mülteci statüsü verebileceğini duyurmuş, ancak İran bunu reddetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24