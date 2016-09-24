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BBC Türkçe

"Şaka" kurbanı 22 kız öğrenci cinsel tacize uğradı

Her yıl farklı şakalarla gündeme gelen öğrenci derneği üyeleri, bu kez kız öğrencilerin fotoğrafları, cep telefonu numaraları ve "yatakta ne kadar iyi olduklarını gösteren" puan çizelgesinin yer aldığı bir liste hazırlayıp internete koydu.

24 Eylül 2016 21:35

Hollanda'nın Groningen Üniversitesi'nde okuyan 22 kız öğrenci, öğrenci derneğinin yaptığı bir şaka nedeniyle cinsel tacize uğradı.

Vindicat adlı öğrenci derneği üyelerinin, "şaka" amacıyla hazırladığı "Sürtükler listesi" 22 kız öğrencinin zor günler yaşamasına neden oldu.

Her yıl farklı şakalarla gündeme gelen öğrenci derneği üyeleri, bu kez kız öğrencilerin fotoğrafları, cep telefonu numaraları ve "yatakta ne kadar iyi olduklarını gösteren" puan çizelgesinin yer aldığı bir liste hazırladı.

Liste, internet üzerinden Groningen kentinin blog sayfasında yayımlandı. Listenin yayınlanmasından sonra kız öğrencilere çok sayıda taciz telefonu gelmeye başladı.

Fotoğraflarının da internet üzerinden yayınlanması nedeniyle telefon dışında da tacizler devam etti. Psikolojilerinin bozulduğunu Söyleyen kız öğrenciler, telefon numaralarını iptal etmek zorunda kaldı.

Öğrenci derneği yönetimi, böyle bir şakanın kabul edilemez olduğunu belirterek kız öğrenciler ile ailelerinden özür diledi.

Dernek, sorumluların ortaya çıkarılacağı sözünü verdi.

Listeyi hazırlayanlardan 13 kişinin kimliğinin belirlendiğini belirtildi.

Bu isimlerin polise bildirilmesi bekleniyor.

Groningen Üniversitesi de konuyla ilgili soruşturma başlatı. Rektör Stijn Derksen, kız öğrencilere yönelik bu haraketin şaka sınırını aştığını söyledi.

Rektör, "şakanın" Hollanda toplumunun değerleri ve kadına bakışı konusundaki normlarla çeliştiğini vurguladı.

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