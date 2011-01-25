-"SAHTE YARGITAY HAKİMİ" 1 MİLYON TL DOLANDIRDI ANTALYA (A.A) - 25.01.2011 - Antalya'da kendisini ''Yargıtay hakimi'' olarak tanıtan bir kişinin elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Antalya, İstanbul ve Ankara'da kendisini ''Yargıtay hakimi'' olarak tanıtan bir kişinin elebaşılığını yaptığı öne sürülen ve vatandaşlardan Yargıtay kararlarını onama veya bozma vaadiyle para aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi sorgularının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ''başkan'' ve ''tahliyeci'' lakaplı D.K ile birlikte B.Y, H.K, E.B, V.K, A.Ş tutuklanırken, A.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan çetenin maddi sıkıntı yaşadığı dönemlerde vatandaşları cep telefonlarından arayıp İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda çok sayıda müştekiyi ''Size iş bulduk'' diyerek burada topladığı, kayıt ücreti olarak kişi başı 500 lira aldığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin, iş başvurusu için Sultanahmet Meydanı'nda toplanan vatandaşların dolandırılma anını kameraya kaydettiği bildirildi. Kendisini ''Yargıtay hakimi'' olarak tanıtan çete elebaşının D.K'nın çetenin diğer üyelerine bir hukukçunun nasıl konuşması gerektiğini anlatan dersler verdiği de ortaya çıktı. Zanlının çete üyelerine not kağıtları dağıtarak vatandaşları inandırmak için nelerin yapılması gerektiğini anlattığı belirtildi. Çete elebaşı D.K'nın kendisini yargıtay hakimi gibi tanıtarak 50 müştekiden 1 milyon liraya yakın para aldığı iddia edilmişti. Suç örgütünün yaptığı işler için ''özel tarife'' hazırladığı belirtilmişti. Yargıtay kararı onama ve bozmaya 35 bin lira alan suç örgütünün, suçun ağır cezalık olması halinde 50 bin lira aldığı, tahliye kararı için 15 bin lira, hazine davaları için 50 bin lira, kamu kurumlarında iş yeri değiştirme için 5 bin lira, vergi borcu sildirme için 4 bin 500 lira, memur ve müdür atamaları için 5'er bin lira aldığı ileri sürülmüştü.