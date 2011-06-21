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Spor

"SAHTE ÜNAL AYSAL" AVRUPA BASININI KANDIRDI MADRİD (A.A)

21 Haziran 2011 21:49

-"SAHTE ÜNAL AYSAL" AVRUPA BASININI KANDIRDI MADRİD (A.A) - 21.06.2011 - İnternetteki sosyal paylaşım sitesi ''twitter''da, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal adıyla açılan hesaptan yollanan mesajları resmi sanan çok sayıdaki Avrupa basını haber olarak verdi. İnternetteki sahte Ünal Aysal, twitterdaki hesabından ''Jose Antonio Reyes transferi zaten bitti. Ufak tefek pürüzler kaldı. Reyes önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyecek bu kesin'' şeklinde bir yazı gönderirken, buna inanan İspanyol gazeteleri AS, Marca ve Cadenaser radyosu gibi yayın organları ile Fransız L'Equipe ve Sport gazetelerinin internet sitelerinde haber yapıldı. Özellikle İspanyol basını, Galatasaray Başbakanı Ünal Aysal'ın açıklaması olarak haberi ön plana çıkartırken, ilerleyen saatlerde twitter mesajının sahte olduğu anlaşılınca ya haberin yayından kaldırıldığı ya da üzerinde değişiklik yapıldığı görüldü.  Bu arada, twitter'daki sahte Ünal Aysal, dünya medyasına haber olduğunu dalga geçen sözlerle dile getirdi. 

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