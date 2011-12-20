-"Sahte psikiyatri raporu" operasyonu ELAZIĞ (A.A) - 20.12.2011 - Elazığ'da sahte psikiyatri raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, doktor, ilaç mümessili, eczacı, hastane ve eczane çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmasında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun ilaç mümessilleri ve bazı eczanelerle işbirliği yaparak sahte psikiyatri raporu düzenledikleri şeklinde bilgi edinildiği belirtildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, ''resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan şahıslar adına bilgileri dışında sahte psikiyatri raporu düzenleyerek piyasa fiyatı yüksek ilaçları aldıkları ve bu şekilde devleti zarara uğrattıkları'' iddiasıyla aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı, hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.