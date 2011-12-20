T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Sahte psikiyatri raporu" operasyonu ELAZIĞ (A.A)

20 Aralık 2011 20:24

-"Sahte psikiyatri raporu" operasyonu ELAZIĞ (A.A) - 20.12.2011 - Elazığ'da sahte psikiyatri raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, doktor, ilaç mümessili, eczacı, hastane ve eczane çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmasında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun ilaç mümessilleri ve bazı eczanelerle işbirliği yaparak sahte psikiyatri raporu düzenledikleri şeklinde bilgi edinildiği belirtildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda, ''resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan şahıslar adına bilgileri dışında sahte psikiyatri raporu düzenleyerek piyasa fiyatı yüksek ilaçları aldıkları ve bu şekilde devleti zarara uğrattıkları'' iddiasıyla aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı, hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24