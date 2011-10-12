-"Sahte içki" davasında görevsizlik ANTALYA (A.A) - 12.10.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 Rus rehberin sahte içkiden zehirlenerek ölmesiyle ilgili 4 kişinin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında görevsizlik kararı veren Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine yolladı. ''Bozulmuş veya niteliği değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yaptıkları'' gerekçesiyle haklarında 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası istenen 4 tutuklu sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde başlayan davanın ilk duruşmasına, sanıklar Önder Kabakçı, Sakıp Demirkol, Ender Salman ve Tolga Depeharman ile avukatları katıldı. Duruşmada sahte içki nedeniyle yaşamlarını kaybeden Rus rehberlerin yakınlarının avukatları da hazır bulundu. Hakim Mehmet Emin Sönmezler'in başkanlığında yapılan duruşmada konuşan tutuklu sanık, alkollü-alkolsüz içki firması sahibi Sakıp Demirkol, yaptıkları tüm alışverişlerin faturalı ve kanunlara uygun olduğunu savundu. Demirkol, Alanya'da diğer işletmelere de alkollü ürün sattıklarını ve şu ana kadar bir sorun çıkmadığını, aynı içkiden kendinin de içtiğini söyledi. Firma çalışanı Tolga Depeharman ise, ''Satışını yaptığımız ürünler usulüne uygun ve bandrollü. Birçok otele satış yaptık, sadece Orkan Denizcilik'te sorun çıktı. Suçlamaları kabul etmiyor ve tahliyemi talep ediyorum'' dedi. Ender Salman ise sattıkları ürünlerin bandrollerinin Maliye Bakanlığı tarafından kontrol edildiğini iddia etti. ''Orkan-5'' adlı tekneye alkollü içki verdiklerini beliren Salman, bu içkilerin üzerinde usulüne uygun bandrollerinin bulunduğunu öne sürerek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Orkan Denizcilik Şirketinin ortağı Önder Kabakçı da olaydan içki firmasını sorumlu tuttu. Alanya'daki 5 yıldızlı bir otelin tavsiyesi ile bu firmayla çalışmaya başladıklarına değinen Kabakçı, içkileri, kendini firma sahibi olarak tanıtan Ender Salman'dan aldığını bildirdi. Firmanın gerekli belgeleri kendilerine sunduğunu dile getiren Kabakçı, ''Bandrollere bakıldığında bir anormallik görünmüyordu. Bodrum'daki olayın ardından yaptığım incelemede 70 santilitrelik şişeler üzerinde 35 santilitrelik etiketler olduğunu ve aynı ürünlerde farklı kapaklar bulunduğunu fark ettim'' diye konuştu. Kabakçı, kendi gibi başka turizmcilerin de mağdur olduğunu öne sürdü. Bodrum'da ölen Rus rehberlerin yakınlarını temsilen duruşmaya katılan avukat Süeda Tugay da ithalatçı firmanın 6 bin şişe ithalat izni aldığını, ancak belge üzerinde tahrifat yaparak rakamı 66 bin olarak değiştirdiğini savundu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının böyle bir ithalat izni verdiğine dair bilgi bulunmadığını öne süren Tugay, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Sanık ifadeleri ve avukatların taleplerinin ardından, mahkeme başkanı, görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.