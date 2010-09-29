-"SAHTE ÇÜRÜK RAPORU" DAVASINDA İLK DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 17 sanığın 413 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, emekli asker Erdem Kılıç, emekli astsubay Ömer Uçar, Fehmi Suna ve İsmail Es ile tutuksuz sanıklar iş kadını Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı, Hava Albay Ahmet Metin Kökenek ve Didem Bektaş katıldı. Tutuklu sanıklar Murat Tugay Tepe, Tahir Mete Turan ve Taylan Özgür Düşko ise duruşmaya katılmadı. Üçok'un avukatı Celal Ülgen, iddianamenin yazılı olarak taraflara dağıtıldığını ifade ederek, özetlenerek okunmasını istedi. Ülgen, yetki ve görev itirazlarını içeren dilekçeyi de mahkemeye sunarak, mahkemenin bölge olarak yetkili olmadığını, yargılamanın da müvekkilinin konumu ve sıfatı yönünden askeri yargı yerinde yapılması gerektiğini söyledi. Duruşma, avukatların buna benzer beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçundan 2 ila 6, ''4 kez nitelikli yağma'' suçundan 20 ila 30, ''54 kez nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 102 ile 357 ve ''kamu görevini kötüye kullanma'' suçundan 5 ila 10 yıl olmak üzere toplam 129 ila 403 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İddianamede ''suç örgütü kurduğu'' iddia edilen tutuklu sanık Murat Tugay Tepe için de Albay Üçok ile aynı suçlardan ve ''fuhuş için aracılık ve yer temin etme'' suçundan da toplam 134 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor. Tutuksuz sanıklardan iş kadını Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı hakkında da ''suç örgütüne üyelik'', ''nitelikli yağma'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından toplam 8 ila 17,5'ar yıl arasında değişen hapis cezası talep edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Erdem Kılıç, Fehmi Suna, İsmail Es, Ömer Uçar, Tahir Mete Turan ve Taylan Özgür Düşko ile tutuksuz sanıklar Hava Albay Ahmet Metin Kökenek, Kahriman Cömert, Aydın Atay, Didem Bektaş, Derya Aydoğan, Hayrullah Çelebi ve Mahmut Çelik'in de benzer suçlardan 1 ila 403 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İddianamede, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dizi film oyuncusu Engin Akyürek ve film yapımcısı İsmail Kılıçarslan'ın da bulunduğu 61 müşteki yer alıyor. Sanıklar, 60 eylemden sorumlu tutuluyor.