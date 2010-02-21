"Sahibinden az kullanılmış M-60 tank"

T24 - Polisin ağır silahlanma yetkisinin tartışıldığı günlerde, dünyanın en çok kullandığı sanal alış-veriş sitesinde M-60 Patton tankı satışa çıkarıldı.





Halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğunlukla kullandığı tanklardan olan M-60 Patton tank, ebay üzerinden satışa çıkarıldı. Blackhorizon991 adlı Ankaralı satıcının 200 bin dolara satışa çıkardığı tankın Almanya'da bulunduğu vurgulanıyor. İnternetteki en ilginç satış ilanlarından olan sayfada, daha önce bir tankın ABD'ye satıldığı belirtiliyor. İlanda tankın, silahları sökülmüş şekilde satışa çıkarıldığına da dikkat çekeliyor.



Aralarında Türk ve Sovyet ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, üniforma, kask, miğfer, çelik yelek gibi askeri ürünlerinde bulunduğu 195 parça ürünün satıcısı görünen Blackhorizon991, hemen al fiyatı 200 bin dolar olan tankın satışına son teklif 6 Mart 2010 olarak belirlendi.



Zırhlı Personel Taşıyıcı, askeri üniformalar, miğfer, Tank için Türkiye içine nakliye hizmeti de veren satıcı, yurtdışı için "alıcı nakliyeden sorumludur" seçeneğini işaretledi.



Halen Türkiye'de 900 civarında bulunan ABD yapımı M-60 Patton tankların en büyük kullanıcısı, bin 700 tane ile Mısır Silahlı Kuvvetleri. Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri'nin ana savaş tankları arasında yer alan M-60'ların en önemli müşterisinin NATO ülkeleri olması, dikkat çeken bir diğer ayrıntı.







