T24 LogoT24 Logo
Spor

"Şah mat" eden kadın

Aleksandra Kosteniuk, dün yapıla finâl karşılaşmasında Çinli rakibi Hou Yifan'ı yenerek dünya şampiyonu oldu

19 Eylül 2008 03:00

Dün yapılan finâl karşılaşmasında Rus satranç ustası olarak adlandırılan Aleksandra Kosteniuk, Çinli rakibi Hou Yifan'ı yenerek dünya şampiyonu oldu. Satranç dünyasının otoriteleri tarafından "dişi Kasparov" olarak da anılan Aleksandra, evli ve bir çocuk annesi. 

Kosteniuk, 14 yaşındayken "büyük usta" sayılıyordu. 18 yaşında, satranç dünyasının tanınan ismi Anatoly Karpov'la karşı karşıya geldi. Son olarak 2008 Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu oldu.

Tüm modellik tekliflerini reddeden Aleksandra, sadece satrancın dünyada tanıtımı ve kızları satranca özendirmek için bazı reklam filmlerinde yer almayı kabul etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24