"Şah mat" eden kadın

Dün yapılan finâl karşılaşmasında Rus satranç ustası olarak adlandırılan Aleksandra Kosteniuk, Çinli rakibi Hou Yifan'ı yenerek dünya şampiyonu oldu. Satranç dünyasının otoriteleri tarafından "dişi Kasparov" olarak da anılan Aleksandra, evli ve bir çocuk annesi.



Kosteniuk, 14 yaşındayken "büyük usta" sayılıyordu. 18 yaşında, satranç dünyasının tanınan ismi Anatoly Karpov'la karşı karşıya geldi. Son olarak 2008 Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu oldu.



Tüm modellik tekliflerini reddeden Aleksandra, sadece satrancın dünyada tanıtımı ve kızları satranca özendirmek için bazı reklam filmlerinde yer almayı kabul etti.

