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Dünya

"SAĞLIKLI KALP BEYNİN YAŞLANMASINI YAVAŞLATABİLİR" ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 14:22

-"SAĞLIKLI KALP BEYNİN YAŞLANMASINI YAVAŞLATABİLİR" ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Sağlıklı ve güçlü bir kalbin, beynin yaşlanmasını yavaşlatabileceği bildirildi. Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, daha az kan pompalayan tembel kalplere sahip sağlıklı kişilerin beyinlerinin, yapılan taramalarda kalpleri daha fazla kan pompalayanlara göre "daha yaşlı" olduğunu ortaya koydu.  Boston Üniversitesi'nde görevli bilim adamlarının 1500 kişi üzerinde yaptığı, sonuçları Circulation dergisinde yayımlanan araştırmada, kalbin daha az randımanlı çalışmasının, beyni ortalama olarak yaklaşık 2 yıl yaşlandırdığı gözlendi.  Bu etkinin, hem kalp rahatsızlığı olmayan 30'lu yaşlarındakilerde hem de kalp rahatsızlığı olan yaşlılarda görüldüğü belirtildi.  Araştırmada ayrıca beynin yaşlandıkça büzüldüğü gözlendi.

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