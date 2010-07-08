-"ŞAFAK NÖBETİ"NE RUMLAR DA DAVETLİ LEFKOŞA (A.A) - 07.07.2010 - KKTC Dış Basın Birliği, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, 19 Temmuzu 20 Temmuza bağlayacak gece düzenlenecek ''Şafak Nöbeti'' etkinliğine Kıbrıslı Rumları da davet etti. Dış Basın Birliği Başkanı ve Organizasyon Komitesi adına Fevzi Tanpınar, yaptığı yazılı açıklamada, ''Şafak Nöbeti Organizasyon Ön Komitesi'nin toplanarak, 19 Temmuz'da saat 00.00'dan başlayarak, sabahın ilk ışıklarına kadar görsel ve işitsel şölen olarak gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıklarını değerlendirdiğini'' belirtti. 9 Temmuz Cuma günü yapılacak ikinci toplantıya Şafak Nöbeti'ne destek olmayı arzulayan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılabileceğini belirten Tanpınar, etkinliğe destek açıklamalarının da ''safaknobeti@gmail.com'' adresinden yapılabileceğini kaydetti. Açıklamada, ''Barış Harekatı'nın 36'ncı yılının tüm halkın kucaklaşacağı bir şölen olması için çaba gösterilecek ve bu organizasyonun her yıl yapılması, geleneksel hale dönüşmesi için uğraşlarımız sürdürülecektir'' ifadesini kullanan Tanpınar, Barış Harekatı'nın sadece Kıbrıslı Türklere değil, Rumlara da barış getirdiğini vurgulayarak, Şafak Nöbeti Şöleni'ne Rumları da davet etti. Birleşmiş Milletlere de (BM) resmi davet yapacaklarını bildiren Tanpınar, 19 Temmuz gecesi, KKTC'den Güney Kıbrıs'a tüm geçiş noktalarından Yavuz Çıkarma Plajı'na ücretsiz otobüsler kaldırılacağını açıkadı.