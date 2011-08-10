-"SADECE TÜRKİYE'NİN MESAJLARINI İLETTİK" ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a, Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül'ün yazılı bir mesajını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlü mesajını ilettiğini belirterek, "Şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim, biz sadece ve sadece Türkiye'nin mesajlarını ilettik" dedi. Davutoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'dan dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Bakan Davutoğlu, Suriye ziyaretini, Türkiye'nin en üst düzeyde taleplerini, düşüncelerini ve kanaatlerini paylaşmak üzere gerçekleştirdiklerini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a, Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül'ün yazılı bir mesajını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlü mesajını ilettiğini belirten Davutoğlu, üç buçuk saati baş başa olmak üzere altı buçuk saat süreyle görüşmeler yaptıklarını kaydetti. Davutoğlu, "Bu görüşmede, Türkiye tarafı olarak her zaman olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimizle muhataplarımızla bütün hususları açık bir dille ve kararlı bir biçimde paylaştık. Sayın Esad da gerek baş başa gerek heyetlerarası görüşmelerde kendi kanaatlerini aktardı, paylaştık" diye konuştu. Bakan Davutoğlu, görüşmede Suriye ordusunun operasyonlarını durdurması gibi sözlerin alınıp alınmadığı ve ABD'nin taleplerinin iletilip iletilmediği yönündeki soru üzerine, görüşmenin detaylarına girmeyi doğru bulmadığını ancak ordu ile halkın karşı karşıya gelmemesi, Hama'da olduğu gibi, benzer gerilimlerin yaşanmaması konusunda atılabilecek adımların en açık, şeffaf ve net biçimde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la paylaşıldığını söyledi. Önümüzdeki günlerde atılacak adımların önemli olduğuna işaret eden Davutoğlu, bu konuda uluslararası toplumun kaygıları bulunduğunu vurguladı. Davutoğlu, "Uluslararası toplumla yakın temas içindeyiz. Siz sormuş olduğunuz için Amerika Birleşik Devletleri'ni kastederek söylüyorum, birkaç gün içinde birçok Avrupalı ve Arap Dışişleri Bakanı ile de bu konuyu ele aldım. Yalnız şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim, biz sadece ve sadece Türkiye'nin mesajlarını ilettik" dedi. Bütün ülkelerle temaslarında istifade ettiği hususların olduğunu ve bu temasların süreceğini dile getiren Davutoğlu, bu ziyaretin duyulmasından itibaren ziyarete çok yoğun bir ilgi olduğunu kaydetti. Herkesin ziyaret öncesinde kanaatlerini aktarmak istediğini belirten Davutoğlu, görüştüğü muhataplarının sonrasıyla ilgili olarak da temas içinde olmak isteyeceklerini ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi: "Ama bu, şu anlama gelmez. 'Temas ettiğimiz ülkelerin mesajlarını götürüyoruz' anlamına gelmez. Altı buçuk saat bir konu konuşulmuşsa her şey dostane, iki taraf arasında konuşulmuş demektir. İlkesel şekilde bir kez daha vurgulamak isterim. Ben sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin kanaatlerini taşırım ve sadece bu çerçevede konuşurum. Bunun bir kez daha bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum."