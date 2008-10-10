"Sadece teoride favoriyiz"



İspanya milli takımının ortasahadaki dinamosu Marcos Senna, yaptığı açıklamada favori olduklarını, ancak kazanmak için sahada ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını söyledi.





Son Avrupa Şampiyonu İspanya, cumartesi günü 2010 Dünya Kupası elemelerinde Estonya karşılaşacak.



Tallin’de oynanacak maçta favori olarak gösterilen İspanya milli takımının ortasaha oyuncusu Senna, basın mensupları karşısında oldukça temkinlik açıklamalarda bulunarak şunları söyledi; "Futbol sahada oynanan bir oyundur, kağıt üstünde değil. Artık günümüz futbolunda bütün rakipleri ciddiye almamız gerekiyor, özellikle kendi sahalarında mücadele etikleri zaman. Teoride favori biziz, fakat sahaya çıkıp futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Evet, takım olarak kimseden korkmuyoruz, fakat rakiplerimizin tehlikeli olduğunun da farkında olmalıyız."



Villarealli oyuncu ayrıca geçen yaz yaşadıkları Euro 2008’deki başarılarının santra düdüğü çalmasıyla anlamını kaybettiğini vurgulayarak; "Her sahaya çıktığımızda, geçmiş tarih oluyor. Eğer yüzde yüz odaklanarak oynayamazsak, rakiplerimiz bizi şaşırtacaktır," dedi.



Son olarak, 32 yaşındaki futbolcu, İspanyol milli takımının, Vicente del Bosque’nin geleneksel 4-4-2 sistemiyle oynayacağını umduğunu belirtti. Senna, “Kadrodaki herkes ilk onbirde başlamak istiyor, ben de eğer teknik direktörümüz beni tercih ederse hazır durumdayım,” diyerek konuşmasını noktaladı.

