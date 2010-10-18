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"SAÇ KURUTMA MAKİNESİ" KAVGASINDA 6 YARALI İZMİR (A.A) 

18 Ekim 2010 23:42

-"SAÇ KURUTMA MAKİNESİ" KAVGASINDA 6 YARALI İZMİR (A.A) - 18.10.2010 - İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe semtinde, iki genç kız arasında, paralarını birleştirerek aldıkları saç kurutma makinesini paylaşama yüzünden çıktığı ileri sürülen kavga, ailelerin de katılmasıyla büyüdü. Kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Güzeltepe 8130 Sokak'ta oturan komşular A.S. (20) ve Ç.B. (20) arasında, iddiaya göre paralarını birleştirerek satın aldıkları saç kurutma makinesinin ''kimin evinde duracağı'' gerekçesiyle tartışma çıktı. Genç kızların ailelerinin de dahil olduğu tartışmanın şiddeti artınca kavga çıktı. Kavga sırasında, bir kişinin evden getirdiği av tüfeğini ateşlemesi üzerine, Burcu Örs, Sergen Baysal, Hayriye Baysal, İnan Erdak, Ercan Şah ve Selçuk Serce, seken saçmalardan hafif yaralandı. Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma başlatan polis, av tüfeğini ateşlediği ileri sürülen A.B. ile birlikte kavgada karşı grubu darp ettikleri iddiasıyla da Ş.B, R.B. ve K.K'yi gözaltına aldı.

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