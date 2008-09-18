"Sabaha kadar uyumadım"



Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ancak parasını alamadığı için maça çıkmadığı iddia edilen Trabzonspor'un Gineli yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, hakkında çıkan haberler nedeniyle çok üzgün olduğunu ve maç sonrası sabaha kadar uyumadığını söyledi.



Vatandaşlık işlemleri nedeniyle Trabzon Valiliği'ne gelen Yattara, burada sakatlığı nedeniyle bandajlı bileğini basın mensuplarına gösterdi. Tüm ısrarlara rağmen kameralara konuşmayan Yattara, İHA muhabirine içini döktü. Trabzonspor'a 150 bin dolara geldiğini ve 3 sezon bu paraya forma giydiğini kaydeden Yattara, "Bir gün olsun 'benim param nerde neden paramı vermiyorsunuz. Bu paraya oynanır mı ?' diye kimseye bir şey söylemedim. 3 sene Trabzonspor'a bu şekilde hizmet ettim ve büyük fedakarlıklar yaptım.



6 sezondur da Trabzonspor formasını giyiyorum. Sezonun başlayalı daha 3 hafta oldu ve ben hemen gidip paramı isteyeceğim. Şimdi ne parası istenir. Böyle bir şey olur mu ? Benim hakkımda bu şekilde çıkan haberlere çok üzülüyorum. Ben burada hiç bir zaman parayı problem etmedim. Beşiktaş maçı sonrası sabahlara kadar gözüme uyku girmedi. Benim için 'parasını alamadığı için maça çıkmadı' dediler. İşte bandajlı ayağım. Bu maçta çok oynamak istedim çok çalıştım ama olmadı. Antrenmanları izleyenler görmüştür.



Ağrılarım arttı ve maça çıkamadım. Ankaragücü maçında sakatlandığımı da tüm Türkiye ekranlarından gördü. Benden ne istiyorlar, anlamıyorum" dedi.

Yattara, Beşiktaş maçına sakat sakat çıkıp oynasa ve bu sakatlığının artması sonucu 3 veya 6 ay sahalardan uzak kalsa daha mı iyi olacağını sorarak, "Hocamla görüştüm ve durumumu risk etmedik ve beraberce bir karar aldık. İnsanlar bunun altında başka bir şey aramalarına bir anlam veremiyorum. Gazetelerde ve televizyonlarda yorumlar yapılıyor. Bunlara çok üzülüyorum. Bazı şeyleri bilmeden konuşmak ve onun üzerine yorum yapmak çok yanlış. Bana yapılan bu eleştiriler karşısında konuşmayı tercih etmeyeceğim. Benim konuşacağım yer sahalar olacak. En güzel cevabı orada vereceğim" diye konuştu.



Dün akşam yapılan idmanda ağrılarının artması nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktığını ve ayağına özel bir bandaj yapıldığını kaydeden Yattara, ağrılarının devam ettiğini ve Denizli'ye takımla birlikte gidip gitmeyeceğinin belli olmadığını ve bu akşam yapılacak son kontrolden sonra belli olacağını söyledi.



Yattara, Beşiktaş maçı öncesi gündeme gelen cip konusuna da değinerek "Cipi 10 gün önce kulüp bana tahsis etmişti. Ama maç günü niye bu spekülasyon oldu, niye konuşuldu ve gündeme getirildi anlamadım" diyerek tepkisini dile getirdi.



