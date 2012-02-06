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Dünya

"Rusya ve Çin kararından pişman olacak" WASHINGTON (A.A)

06 Şubat 2012 17:30

-"Rusya ve Çin kararından pişman olacak" WASHINGTON (A.A) - 06.02.2012 - ABD'nin BM Büyükelçisi Susan Rice, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'yle ilgili karar tasarısını veto eden Çin ve Rusya'nın bu kararlarından "pişman olacağını" söyledi. Rice, ABD'de yayınlanan "CBS This Morning" programında, Çin ve Rusya'nın, veto kararı nedeniyle, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın maruz kaldığı türden uluslararası tecritle karşı karşıya kalma riskine doğru ilerlediğini belirtti. Susan Rice, Çin ve Rusya'nın Arap Birliği'nin desteğiyle hazırlanan, Esad'ın demokrasiye barışçı geçişini sağlamayı amaçlayan tasarıya kullandığı oydan "pişmanlık duyacağını" ifade etti. Rice, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Güvenlik Konseyi'ndeki vetoların "adaletsizlik" olduğu görüşünü paylaştığını da kaydetti.

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