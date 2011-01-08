-"RÜŞVET"TE GÖZALTI SAYISI 31'E YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - İstanbul'da ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili düzenlenen çalışmalar kapsamında Atatürk Havalimanı kargo gümrüğü ve Ambarlı gümrük sahası başta olmak üzere birçok gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısının 31'e ulaştı. İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci'nin de aralarında olduğu şüphelilerin 4'ünün üst düzey gümrük görevlisi, 17'sinin gümrük muhafaza memuru, geri kalan 10 kişinin ise gümrük müşavirleri olduğu öğrenildi. Ekinci'nin operasyon yapıldığı sırada Mersin'de olduğu, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak uçakla Atatürk Havlimanı'na, ardından da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildiği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.