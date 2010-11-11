-"RÜŞVET" SORUŞTURMASINDA BİR TUTUKLAMA DAHA ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddiaları konusunda başlatılan soruşturma kapsamında, İTO Meclis üyesi Çamur Ali Kopuz, tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adalet Sarayı'na getirilen Kopuz, sağlık kontrolünün ardından, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey tarafından sorgulandı. Savcıların, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk ettiği Çamur Ali Kopuz, Nöbetçi Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Bu arada, aynı soruşturma kapsamında 10 kişi, ifadelerine başvurulmasının ardından Emniyetten serbest bırakıldı. Savcıların, gelecek günlerde bazı kişilerin daha ifadelerine başvuracağı öğrenildi.