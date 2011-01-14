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"RÜŞVET" OPERASYONUNDA YENİ TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2011 19:31

-"RÜŞVET" OPERASYONUNDA YENİ TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - İstanbul gümrüklerindeki ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddialarına ilişkin bir kişi daha tutuklandı.  Atatürk Havalimanı kargo terminalinde görevli gümrük memuru Nevzat T, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu düzenlendiği sırada adresinde bulunmadı. Şüpheli arandığını öğrenmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Savcılığın talebiyle emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adliyesinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Paşakapısı Cezaevine gönderildi. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

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