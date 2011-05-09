-"RUM TARAFI HEP DAHA FAZLASINI İSTİYOR" LEFKOŞA (A.A) - 09.05.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde bugüne kadar ortaya çıkan bütün anlaşmaları reddettiğini ve hep daha fazlasını istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Ankara Genel Merkezi'nden bir heyeti kabul etti. Görüşmede KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü de hazır bulundu. Eroğlu, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en itibarlı kuruluşu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapmış askerlerin emekli olarak da KKTC'ye gelmelerinin kendilerini memnun ettiğini" söyledi. Eroğlu, "KKTC'ye gelerek, düşünce sahibi olmanız bizim için önemlidir, çünkü burada gördükleriniz ve kurduğunuz dostlukların Türkiye'ye yansıması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından fevkalade önemli. Zaten ayrımız gayrımız yok. Aynı dili konuşuyoruz. Bizler de Türkiye'den Kıbrıs'a çok eski zamanlarda gönderilen Türkleriz. Ayrı yerlerde yaşasak da Türklük bağı tabi ki kopmaz" dedi. Kıbrıs Türkünün adadaki Türk varlığını her türlü koşulda koruduğunu kaydeden Eroğlu, Türkiye ile KKTC'nin bugün iki ayrı devlet gibi görünse de iki ülkenin birbirini kardeş gibi gördüğünü belirtti. Kıbrıs sorunu ve müzakerelerine de değinen Eroğlu, 1963'den bu yana yaşanan olayların tümünü görmüş, yaşamış bir kişi olarak, görüp, yaşadıklarının unutulacak gibi olmadığını söyledi. Eroğlu, "Barış Harekatı olmasaydı şu anda bu ziyaret de gerçekleşmezdi. Barış Harekatı sonrası bir devlet sahibi olduk, özgürlüğümüze kavuştuk ve insanca yaşamanın hazzına vardık. Bu nedenledir ki Kıbrıs Türk halkı TSK'ya şükran duygularıyla bağlıdır" dedi. Rumların Kıbrıs Türkünün kurduğu devleti, devlet olarak görmediğini ifade eden Eroğlu, Rumların, "Kıbrıs'ta tek bir halk var" diyerek, Türkleri, adadaki Ermeni ve Maronit seviyesine düşürmeye çalıştığını söyledi. Eroğlu, müzakere masasında bunları konuşup, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkünün haklarını içerecek, kalıcı bir anlaşmaya varmak için mücadele ettiklerini kaydetti. Kıbrıs Rum yönetiminin, bugüne kadar ortaya çıkan bütün anlaşmaları reddettiğini ve hep daha fazlasını istediğini ifade eden Eroğlu, "Daha fazla isterken elindekilerin bir kısmını da kaybetmiştir ama bildiği yoldan da dönmemiştir. Annan Planı gibi bir planı reddedenler, şimdi bizden daha büyük beklenti içine girdi. Müzakereleri de bu şekilde sürdürmeye çalışıyorlar" diye konuştu. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Yardımcısı Zürkani Zeytin de dernek ve adadaki temasları hakkında bilgi verdi. Konuk heyet Eroğlu'na, üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan bir Türk bayrağı hediye etti.