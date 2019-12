-"RUM MEZARLIĞI MÜŞTEREK MEZARLIĞIMIZDIR" ÇANAKKALE (A.A) - 08.11.2010 - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı, adada Rum mezarlarına yapılan saldırıyı kınadı. Bülent Aylı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı provokasyon olarak değerlendirdi. Dünyada çok az yerde Müslüman ve Hristiyanların aynı mezarlığa gömüldüğünü bildirin Aylı, olayın yaşandığı mezarlığın Rum mezarlığı olmadığını, Rum ve Türklerin birlikte gömülü olduğu müşterek mezarlık olduğunu belirtti. Her iki milletten yüzlerce Gökçeadalının bu mezarlıkta yan yana yattığını ifade eden Aylı, şunları kaydetti: ''28 Ekim gecesi meydana gelen bu insanlık dışı olay her iki halkın birlikte huzur içinde yaşamasına karşı düzenlenmiş adi bir olaydır. Hiçbir Gökçeadalı Türkün Gökçeadalı Rum ile herhangi bir meselesi ve kavgası yoktur. Gökçeada'da her iki toplum yıllardır kardeşçe ve huzur içinde yaşamaktadır. Bu olay Rum kardeşlerimiz kadar Türkleri de derinden üzmüştür. Bu münferit ve tamamen provokasyon kokan olayı şimdi Rum diaspora dernekleri, Yunanistan ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi olabildiğince kullanmaya kalkacaktır. 13 Ağustos gecesi Yunanistan'da Gümülcine Poşpoş Türk Müslüman Mezarlığına yapılan saldırının ardından Gökçeada merkez mezarlığına yapılan saldırı iyi incelenmelidir. Her iki mezarlık saldırısı provokasyon kokmaktadır. Oyuna gelmemeliyiz ve sükunetle faillerinin bulunmasını beklemeliyiz.'' Gökçeada'da, 28 Ekim gecesi, Rum Ortodoks vatandaşlara ait mezarlıktaki birçok mezar taşı tahrip edilmişti.