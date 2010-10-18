-"RTE" MARKALAŞIYOR ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ismini markalaştırıyor. Erdoğan, avukatı Arzu Akalın aracılığıyla isminin baş harflerini oluşturan ''RTE''yi markalaştırmak için Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) 2 marka başvurusunda bulundu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2010 yılı marka, patent, coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarım başvurularını ilişkin Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Bir soru üzerine Başbakan Erdoğan'ın avukatı Akalın aracılığıyla iki farklı konuda TPE'ye marka başvurusunda bulunduğunu anlatan Ergün, bunlardan birisinin ''rte.com.tr'' adresli internet sitesiyle ilgili olduğunu söyledi. Ayrıca ''RTE'' ibareli marka içinde 16, 35, 38 ve 41. sınıflarda yer alan ve özetle kırtasiye, basın yayın ürünleri, reklamcılık ve iş yönetimi, radyo televizyon, haberleşme ve eğitim öğretim alanlarındaki mal ve hizmetler konusunda 1 Haziran 2010 tarihli marka tescili başvurusu yapıldığını belirten Ergün, ''Yapılan ilk inceleme sonunda 'RTE' marka başvuru, şekli şartlara uygun bulunmuş ve başvurunun işleme alındığına dair TPE'nin bilgi yazısı başvuru sahibi vekiline tarihinde gönderilmiştir. Mevcut durum itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan adına işlem görmekte olan 2010/36101 kod numaralı ''RTE'' markasının tesciline engel bir durum görünmemekte, ilgili inceleme ve yayın prosedürleri sonucunda başvurunun 12 Kasım 2010 tarihinde bir haklı itirazla karşılanmaması durumunda tescille sonuçlanması beklenmektedir'' bilgisini verdi. Prosedür gereği, başvurunun 12 Kasım'da ilana çıkmasının ardından üç aylık itiraz süresinin beklenmesi gerekiyor. Bu süreçte itiraz gelmemesi halinde yaklaşık 4 ay içerisinde ''RTE'' ismi markalaşmış olacak. -RTE MARKASINI İÇİN VATANDAŞLAR DA BAŞVURDU- Bakan Nihat Ergün, ayrıca RTE markasını almak için 7 Şubat 2009 tarihinde İhsan Engin ile İlyas Engin tarafından bir diğer marka başvurusu yapıldığını ancak bu kişilerin marka başvuru tescil ücretini ödememeleri nedeniyle başvurularının hükümden düştüğünü anlattı. Ergün, ''ayrıca ilgili başvuru için Recep Tayyip Erdoğan adına işlem görmekte olan yukarıda belirtilen başvurudan farklı bir alanda tescil talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir'' dedi. Ergün, 23 Ağustos 2010 tarihi itibariyle ''RTE'' ibareli yeni bir başvuru'nun 25. sınıfta yer alan ''giyim eşyaları'' için Avukat Selman Yıkılmaz isimli vatandaş tarafından yapıldığını söyledi. Ergün, inceleme aşamasında bulunan söz konusu başvurunun tesciline ilişkin herhangi bir engel durumun bulunmadığına dikkati çekti.