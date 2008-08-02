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Spor

"Ronaldo'ya köle demedim"

Blatter, Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo için hiçbir zaman ‘köle’ ifadesini kullanmadığını belirtti...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

FIFA başkanı Sepp Blatter, Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo için hiçbir zaman ‘köle’ ifadesini kullanmadığını belirtti. Ancak modern köleliğin futbolda varolduğunu belirten Blatter;

“Futbolcuları da korumalyız. Eğer bir futbolcu başka bir takımda oynamak istiyorsa, buna bir çözüm bulunmalı. Çünkü mutlu olmadığı kulüpte oynamaya devam ederse bu hem onun için hem de kulüp için iyi olmayacaktır” diye konuştu. 

Hatırlanacağı üzere Blatter'in futbocuları alınıp satılan bir köle olarak değerlendirmesinin ardından Manchester United'lı futbocu Christiano Ronaldo, kendisinin Real Madrid'e transferine izin vermeyen kulübüne gönderme yaparak "evet blatter haklı, ben bir köleyim" açıklamasında bulunmuştu.

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