"Ronaldo önceliğimiz"

Real Madrid Teknik Direktörü Bernd Schuster, kulübünün gelecek yaz Manchester United’dan Cristiano Ronaldo’yu almak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti.



Her ne kadar 1 eylülde transfer sezonunun kapanmasıyla futbol dünyası bir soluklansa da, gazetelerde sıkça gelecek yılla ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.



Bütün yaz boyunca transfer dünyasının en yakından takip ettiği transfer hikayesi Cristiano Ronaldo ile Real Madrid arasındaydı. Sonuç olarak; Ronaldo, United’da kaldı. Transfer sezonunun kapanmasının üzerinden sadece 6 hafta geçmesine rağmen, Portekizli’nin transferiyle ilgili haberler yeniden gazetelerde çıkmaya başladı.



The Sun gazetesine konuşan Bernd Schuster; "O benim bir numaralı önceliğim. Real Madrid’den Cristiano’yu buraya getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını umuyorum. Eğer United 90 milyon avro isterse bunu ödeyeceğiz. Bundan daha aşağısına zaten alamayız. Kulüpten, United ne istiyorsa kabul etmelerini rica edeceğim," diyerek gelecek sezon Portekizli'yi almak için gözlerini ne derece kararttıklarını gözler önüne serdi.