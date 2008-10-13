T24 LogoT24 Logo
Spor

"Ronaldo önceliğimiz"

Real Madrid Teknik Direktörü Bernd Schuster, kulübünün Manchester United’dan Cristiano Ronaldo’yu almak için her şeyi yapması gerektiğini belirtti.

13 Ekim 2008 03:00


Real Madrid Teknik Direktörü Bernd Schuster, kulübünün gelecek yaz Manchester United’dan Cristiano Ronaldo’yu almak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti. 

Her ne kadar 1 eylülde transfer sezonunun kapanmasıyla futbol dünyası bir soluklansa da, gazetelerde sıkça gelecek yılla ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.

Bütün yaz boyunca transfer dünyasının en yakından takip ettiği transfer hikayesi Cristiano Ronaldo ile Real Madrid arasındaydı. Sonuç olarak; Ronaldo, United’da kaldı. Transfer sezonunun kapanmasının üzerinden sadece 6 hafta geçmesine rağmen, Portekizli’nin transferiyle ilgili haberler yeniden gazetelerde çıkmaya başladı.

The Sun gazetesine konuşan Bernd Schuster; "O benim bir numaralı önceliğim. Real Madrid’den Cristiano’yu buraya getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını umuyorum. Eğer United 90 milyon avro isterse bunu ödeyeceğiz. Bundan daha aşağısına zaten alamayız. Kulüpten, United ne istiyorsa kabul etmelerini rica edeceğim," diyerek gelecek sezon Portekizli'yi almak için gözlerini ne derece kararttıklarını gözler önüne serdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24