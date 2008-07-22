"Ronaldo gitmiyor"

Tempo24 - Özel bir maç için Güney Afrika'da bulunan Manchester United takımının teknik direktörü Alex Ferguson, Johannesburg'taki ilk antrenman sonrasında basın toplantısı düzenledi.Gazetecilerin en çok merak ettiği konuların başında, yine Real Madrid'e gidip gitmeyeceği uzun süredir tartışılan Cristiano Ronaldo vardı.

İskoç teknik adam, Portekizli yıldızın takımda kalacağı konusunda kendinden emin konuştu. Ronaldo'nun hiçbir yere gitmeyeceğini ifade eden Ferguson, "Elbette takımda kalacak. birkaç haftaya kadar bu sorun çözüme kavuşacaktır" dedi.