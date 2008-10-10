"Ronaldinho'yu takımda tutmamalıydım"

Joan Laporta Ronaldinho'nun geçen sezon takımdan göndermemekle hata ettğini söyledi. Ayrıca geçen sezon, Johan Cruyff'u antrenör olarak takımın başıına geçirmeyi düşündüğünü açıkladı.



Barcelona başkanı Marca gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. “La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ni kazandığımızın ertesi yılında takımda bir gevşeme gördüm ancak ligi yeniden kazanmaya yakındık bu sebeple bazı oyuncuları takımda tuttuk”



“Şimdi ne olduğunu görüyoruz. Bu kararı almamam lazımdı. Ronaldinho bizimle hep olumlu oldu ve bize gitmek istemediğini söyleyen ilk oyuncu oldu”



“Bize yeniden bir numara olmak istediğini söyledi bu sebeple biz de onu tutma kararı aldık”



“Bir defasında Eto’o ile konuştuk ve anında onun çok açık olarak kalmak istediğini anladım”



“Cruyff bana 2007’nin aralığında gelip Guardiola’nın takımı çalıştırmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de ona eğer Rijkaard kupa kazanamazsa onun yerine Pep’i geçirebileceğimi söyledim”



“Ayrıca Cruyff’a eğer Rijkaard sezona bitmeden ayrılırsa sezonu tamamlaması için takımın başına geçmesini de rica ettim”



