-"Romanya'dan tereddütsüz destek ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, Türkiye'nin AB üyeliğini tereddütsüz bir şekilde desteklediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Basescu, konukseverliği ve gösterdiği alakadan dolayı Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür ederek, Gül'ün kendisinin uzun yol kaptanlığına yaptığı atfı hatırlatarak, Türk kaptanlarının Boğazlar'ı kendisinden daha iyi bildiğini kaydetti. Ankara'ya geldiğinde kendisini bir arkadaşını ziyarete gelmiş gibi hissettiğini söyleyen konuk cumhurbaşkanı, görüşmelerin de bu dostluğun bir teyidi olduğunu bildirdi. Gül ile birlikte iki ülke arasındaki stratejik ortaklık bildirisini imzaladıklarını anımsatan Basescu, bu bildiri ile ikili ilişkilerin en önemli bazı unsurlarının netleştirildiğini kaydetti. Basescu, bu ortaklıkla dış politikada işbirliği, başta terörle mücadele olmak üzere güvenlik alanında işbirliği ve ekonomik işbirliğinin pekiştirilmesine karar verdiklerini söyleyerek, ayrıca eğitim, sağlık, çevre, bilim ve kültür gibi alanlara bu bildiride yer verildiğini aktardı. Basescu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında 5 milyar dolar düzeyine ulaştığını da kaydetti. Basescu, Türkiye'nin son dönemde Romanya'da biri Köstence biri de Bükreş'te olmak üzere iki Yunus Emre kültür merkezi açtığını belirterek, bundan dolayı Türk hükümetini tebrik etti. Görüşmelerde bölgesel konuları da ele aldıklarını ve bu çerçevede Ortadoğu ile ilgili gelişmeleri konuştuklarını söyleyen Basescu, Türkiye ile Romanya arasında iki ülke halklarını birbirine bağlayan çok önemli tarihi, dostane ve güvene dayalı bağlar bulunduğunu, bu bağların aradaki işbirliğini güçlendirmek için zemin oluşturduğunu bildirdi. Türkiye'nin AB üyeliği konusuna da değinen Basescu, "Romanya çok net, açık ve tereddütsüz bir şekilde Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemektedir. Tekrarlıyorum; tereddütsüz bir şekilde" diye konuştu. Basescu, Türkiye'nin kapsamı, büyüklüğü, dinamizmi ve gençliği ile geleneksel olan Avrupa'nın canlanmasına çok önemli ve büyük katkıda bulunabileceğini vurguladı. Konuk Cumhurbaşkanı Basescu, Türk iş adamlarına Romanya ekonomisine verdikleri destek ve sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ederek, Romanya'nın Türk iş adamlarını sadece kendi piyasasına değil, AB piyasasına da kabul etmiş olduğunu kaydetti. Basescu, Türk iş adamlarına hangi ek kolaylıkların getirilebileceğinin sorulmasına karşılık, Romanya'daki vergi sisteminin gerek yabancılar gerek Rumen vatandaşlar için aynı olduğunu söyleyerek, bu nedenle yabancı yatırımcılara ek kolaylıklar sağlanmasının mümkün olmadığını kaydetti. Basescu, Romanya'nın AB üyesi olması nedeniyle eşitsizlik yaratılmasının da söz konusu olmadığını söyleyerek, mevcut sistemin zaten yabancılara da kolaylıklar sağlayan bir sistem olduğunu bildirdi.