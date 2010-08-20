-"ROBİNHO İÇİN TEKLİF YARIŞI" İDDİASI ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Manchester City kulübünün, yıldız futbolcusu Robinho'yu en iyi fiyata satmak için Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında teklif yarışı başlattığı ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Manchester City'e gelen, ancak burada hem umduğunu bulamayan hem de beklentileri karşılayamayan Robinho'nun takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığına dikkat çekildi ve futbolcunun kariyerini büyük olasılıkla Türkiye'de sürdüreceği iddia edildi. Gazetelerde, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'la anlaşmaya çok yakın olduğu ve iki kulübün maddi konularda anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Daily Mail, İngiliz ekibin, fiyatı yükseltmek için Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında teklif yarışı başlattığını öne sürdü. Gazete, Manchester City'nin, toplamda 26 milyon sterlin kazandırabilecek bir teklifle gelen Beşiktaş'a onay verdiğini, ancak Fenerbahçe'nin de futbolcuyla ilgilenmesini hesaba katarak fiyatın yükseltilmesi için beklediğini kaydetti.