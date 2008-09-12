"Robinho, Chelsea'ye bileniyor"

Manchester City'nin teknik direktörü Mark Hughes, Robinho'nun sabırsızlıkla yarinki Chelsea maçını beklediğini belirtti. Manchester City'nin yıldız oyuncusu Robinho, Cumartesi günü oynayacakları Chelsea maçına bileniyor.



24 yaşındaki yıldız oyuncu bütün yaz boyunca Chelsea'de forma giyebilme hayaliyle yanıp tutuşmuş ancak sonunda Manchester City'e transfer olmuştu.



Manchester City, özel bir jet kiralayarak Güney Amerikalı oyuncuları Robinho, Elano, Jo ve Zabaleta'yı bir an önce İngiltere'ye getirmesi için Brezilya'ya gönderdi. Böylece bu oyuncular Mark Hughes'ün çok önemsediği Chelsea maçına hazırlanmak için ekstradan bir kaç saat daha kazanmış olacak.





Hughes yaptığı açıklamada "Robinho'yla tanıştığımda bana ilk söylediği şeylerden birisi Chelsea'ye karşı forma giyebilmek için sabırsızlandığıydı. Bu iyiye işaret. Robinho, Bolivya karşısında 90 dakika forma giydi ve bir sakatlık yaşamadı."





Hughes ayrıca bu karşılaşmada Bulgaristan'dan sakat dönen Martin Petrov'un oynayamayacağını ancak Micah Richards'ın tam anlamıyla iyileştiğini sözlerine ekledi.



