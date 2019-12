-"Robin Hood vergisi" istiyorlar NEW YORK (A.A) - 24.10.2011 - "Wall Street'i İşgal Et" eylemlerini başlatan kapitalizm karşıtı grup, önümüzdeki ay başında yapılacak G-20 liderler zirvesi öncesi küresel eylem çağrısı yaparak, dünya liderlerinden zenginden alınıp fakire verilecek yüzde 1 oranında "Robin Hood" vergisi koymalarını talep etti. Kanada merkezli Adbusters adlı grup, ekonomik eşitsizliğe karşı olanlardan 3-4 Kasım'da Fransa'da yapılacak G-20 zirvesi sırasında sokaklara dökülmelerini ve finansal işlemler ile döviz alım satımına yüzde 1 oranında vergi konması çağrısında bulunmalarını istedi. Kendilerine ait internet sitesi üzerinden bir açıklama yapan grup, "Gelin onlara açık bir mesaj gönderelim: Her gün küresel kumarhanede harcanan 1,3 trilyon dolarlık kolay parayı azaltmanızı istiyoruz. Bu para yeryüzündeki tüm sosyal programları ve çevre girişimlerini finanse etmeye yeter" dedi. Wall Street'i işgal için ilk çağrıyı Adbusters adlı grup yapmıştı. Grubun çağrısının ardından 17 Eylül'de göstericiler New York'un finans bölgesindeki bir parkta kamp kurdu. 15 Ekim'de küresel çapta gösteriler ve sözde "işgal" eylemleri yapıldı. Roma dışındaki kentlerde gösteriler olaysız sona erdi. Eylemlerde bugüne kadar tutuklanan göstericilerin sayısının dünya çapında 2400'e yaklaştığı belirtiliyor. Göstericiler, banka kurtarma operasyonlarında aktarılan milyarlarca doların bankaların karlılığını devam ettirdiğini ancak ortalama Amerikan ailelerinin işsizlik sorununu çözmediğini savunuyor. Eylemciler ayrıca Amerika'nın en zengin yüzde 1'lik kesiminin adil bir şekilde vergi vermediğine inanıyor.