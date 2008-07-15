"Risk alacağız"

Tempo24 - UEFA'nın resmi internet sitesinde, kariyerinde ilk kez İspanya dışında bir takımda görev yapacak Aragones'in, 28 Temmuz'da 70 yaşına basacağı vurgulanarak, ''Futbol riskli bir oyun ve bu riskleri almaya ihtiyacınız var'' dediği belirtildi.

Athletico Madrid, FC Barcelona ve Valencia gibi kulüpleri çalıştıran ünlü teknik adamın, Fenerbahçe oyuncuları tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını vurgulayan haberde, sarı-lacivertli futbolcu Edu'nun, ''Avrupa Şampiyonu olmuş bir teknik adamla çalıştığımız için çok mutluyuz. Kendisi buraya zaferler kazanmaya geldi ve onun ne kadar kararlı olduğunu antrenmanlarda görebiliyoruz. Sanırım çok iyi bir sezon geçireceğiz. Şampiyonlar Liginde grup maçlarına çıkmak istiyoruz. Hepimiz MTK Budapeşte ile yapacağımız eleme maçına konsantre olduk'' ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, sarı-lacivertli futbolculardan, Aragones'in Avrupa ŞAmpiyonası'nda İspanya Milli Takımı'na uyguladığı 4-1-4-1 ve 4-4-2 oyun düzenine adapte olmalarının beklendiği kaydedildi. Özellikle Mehmet Aurelio'nun Real Betis'e gidişiyle orta alanda büyük bir boşluk oluştuğu, Deniz Barış ve Selçuk Şahin'in bu boşluğu doldurmak için çabaladığı ifade edildi.