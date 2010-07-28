-"RIBERY VE BENZEMA MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYEBİLİR" PARİS (A.A) - 28.07.2010 - Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Laurent Blanc, ''fuhuş'' gerekçesiyle sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Franck Ribery ve Karim Benzema'nın milli takım kadrosunda yer alabileceğini söyledi. Laurent Blanc, Le Parisien gazetesinin internet sitesinde yaptığı açıklamada, yaşı küçük bir kızla para karşılığı birlikte oldukları gerekçesiyle göz altına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Bayern Münihli futbolcu Ribery ile Real Madrid oyuncusu Benzema'nın, milli formayı giymesinde bir sakınca olmadığını belirtti. ''Cezai soruşturmalar uzun sürer. Ben 2 yıl buradayım'' diyen Blanc, Ribery ve Benzema'nın takımın kilit oyuncularından ikisi olduğuna dikkati çekti. Kanat oyuncusu Ribery, 2010 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Fransa Milli Takımı'nda yer almış, forvet Benzema ise kupada forma giymemişti.